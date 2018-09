Twitter teste le passage en PWA pour son adresse principale

La société vient d'envoyer des invitations pour son rendez-vous annuel. Cette année, il se tiendra donc le 9 octobre à New York.

Il devrait notamment y être question des Pixel 3 et Pixel 3 XL, ces derniers ayant déjà largement fuité. Le premier devrait disposer d'un écran de 5,3 pouces, contre 6,2 pouces avec une encoche (Notch) pour le second. À l'intérieur, nous devrions avoir un Snapdragon 845 avec 4 Go de mémoire vive et Android 9 Pie bien évidemment. Réponse dans un peu plus d'un mois maintenant.