Twitter supprime le contrôle sur l’envoi de données aux partenaires, mais pas en Europe

Depuis hier dans le reste du monde, les utilisateurs se connectant à Twitter reçoivent une alerte. Il est précisé que le contrôle qu’ils pouvaient exercer sur le partage des données envoyées aux partenaires a été supprimé.

Traduction, l’option n’existe plus et Twitter envoie par défaut davantage de données à ses partenaires commerciaux pour la publicité. Ces informations peuvent inclure l’adresse IP et les identifiants des appareils mobiles.

Twitter insiste cependant : les nom, adresse email, numéro de téléphone et pseudo ne sont pas envoyés.

L’Union européenne, la European Free Trade Association et le Royaume-Uni ne sont pas concernés, grâce à des lois plus strictes sur les données personnelles, dont le RGPD qui impose un choix éclairé de l’utilisateur.