Twitter renonce à ses prévisions financières, pour cause de coronavirus

La société a publié un communiqué expliquant que cela concerne aussi bien les revenus que son résultat brut pour le premier trimestre 2020, ainsi que ses perspectives pour l’année complète. En cause : « l'impact croissant de Covid-19 sur l'environnement opérationnel et économique et son effet sur les demandes des annonceurs ».

« Compte tenu de la visibilité actuelle, la société s'attend à une légère baisse des revenus au premier trimestre par rapport à l’année dernière ». Le bilan financier du premier trimestre sera mis en ligne le 30 avril à 13h heure française.