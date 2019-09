Twitter prend des mesures contre les arnaques financières

Cet événement a été créé pour la première fois en 1991. Il est organisé par le ministère chargé de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et permet à tout un chacun de rencontrer les hommes et les femmes qui font la science d'aujourd'hui.

Le CEA répond évidemment présent et vous propose de venir « dialoguer avec des scientifiques, visiter des laboratoires, stimuler votre goût pour les sciences ». Des événements gratuits sont organisés un peu partout en France.

Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives proposera également de jouer au Prisonnier quantique annoncé en juin dernier. Il s'agit d'un « "vrai" jeu vidéo, au graphisme soigné, avec une histoire interactive et haletante mêlant aventure, science et science-fiction, le tout saupoudré d’une dose d’humour ». Il sera disponible le 5 octobre.