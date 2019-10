Twitter pour iOS permet de chercher des personnes ou des groupes dans les DM

La Direction interministérielle au numérique a annoncé hier la publication de la version 4 du « RGAA », qui conserve son sigle, mais change légèrement de nom (« Référentiel général d’amélioration de l’accessibilité »).

Il fixe les grandes orientations que doivent respecter les développeurs de sites publics (ministères, SNCF, Allocations familiales, Bibliothèque nationale de France...), afin que les internautes handicapés, et notamment malvoyants, puissent malgré tout accéder à leurs contenus dans de bonnes conditions. Concrètement, cela passe par exemple par des textes lisibles par un outil de synthèse vocale, des fonctionnalités accessibles au clavier, un affichage en grands caractères, etc.

« Pour cette nouvelle version du RGAA, les contenus du référentiel ont été restructurés et, pour plus de clarté, rassemblés en un seul document. De par son caractère règlementaire, cette v4 se concentre sur les obligations et les critères obligatoires d’accessibilité auxquels sont soumis les services numériques », résume la Direction interministérielle au numérique.

L’institution souligne que ce référentiel, qui n’avait pas évolué depuis 2015, devra dorénavant être respecté par certains acteurs privés – à commencer par les entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse les 250 millions d’euros (pour en savoir plus, voir notre article).