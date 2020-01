Twitter permet d’ajouter une « réaction » dans les DM

Cette fonctionnalité n’est évidemment pas sans rappeler ce que proposent déjà d'autres messageries. Désormais, un cœur avec un « + » apparaît dans les échanges. D’un clic, vous avez accès à sept réactions différentes sous la forme d’icônes.

Le service de micro-blogging explique que « vous pouvez annuler une réaction à tout moment. Elle sera alors supprimée du message pour tous les participants. Cliquez ou appuyez sur une réaction dans une conversation pour voir qui a réagi au message. Par ailleurs, tous les participants à une conversation reçoivent une notification chaque fois qu'une nouvelle réaction est ajoutée à un message ».

« Les personnes utilisant une ancienne version de l'application Twitter pour iOS ou Android qui ne prend pas en charge les réactions aux messages verront les réactions affichées sous forme de texte », précise enfin Twitter.

Comme souvent, si les réactions sont visibles dans TweetDeck, il n’est pas possible d’en ajouter ou modifier directement depuis cette application. C’est par contre parfaitement possible depuis la version web, en plus des applications mobiles évidemment.