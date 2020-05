Twitter mentionne des tweets politiques comme mensonger, et commençant par Donald Trump… qui s'en indigne

Le POTUS a ainsi déclaré pendant la nuit que le service de micro-blogging « interfère désormais avec les élections présidentielles de 2020 », avant de se réjouir du licenciement de 20 % de la masse salariale du magazine The Atlantic.

En cause, une mention sous deux de ses tweets, invitant les utilisateurs à se renseigner au sujet des votes par voie postale, source de fraude massive à venir pour Trump. Ce que conteste plusieurs médias américains s'étant penchés sur le sujet.

Et c'est là que le bât blesse pour le locataire de la Maison blanche : les sources évoquées sont « Fake News CNN et le Amazon Washington Post ». Ainsi, Twitter « étouffe » la liberté d'expression et « en tant que président, je ne laisserai pas ça se produire », ambiance !

Si cette initiative de Twitter se répand, elle impactera sans doute la classe politique de manière importante, même en France. Car Donald Trump n'est pas le seul à multiplier les affirmations à l'emporte-pièces en ligne, sans fondement.