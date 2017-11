Twitter lie vérification des comptes et respect de ses règles

Il y a maintenant un an, le revendeur présentait son concept de boutiques physiques sans caisse : Amazon Go. Alors que le lancement était prévu pour début 2017, il a finalement été repoussé à une date ultérieure, sans plus de précision.

Selon nos confrères de Bloomberg, la technologie « Just Walk Out » d'Amazon Go se serait nettement améliorée, c'est du moins ce qu'affirme une source proche du dossier souhaitant garder l'anonymat.

L'ouverture des magasins sans caisse pourrait donc intervenir prochainement. De son côté, Amazon s'est refusé à tout commentaire.