Twitter étend enfin l’authentification à deux facteurs plus loin que le seul SMS

Le service prend en charge cette authentification depuis longtemps, mais seulement via le texto. D’un point de vue sécurité, on fait bien mieux depuis longtemps.

Les utilisateurs ont maintenant le choix : en plus ou à la place du classique SMS, ils peuvent obtenir un QR code pour l’intégrer dans une application de type Authenticator. En outre, le support des clés physiques se retrouve nettement étendu, puisque Twitter supporte désormais le standard FIDO2 WebAuthn.

Il est plus que recommandé de se débarrasser du SMS pour basculer sur une application ou une clé physique. La protection apportée est nettement meilleure. Dans un cas comme dans l’autre, l’objectif reste de vous fournir un code unique, valable 30 secondes, servant à valider la connexion depuis un autre appareil.

Ce type de sécurité est courant depuis des années et on comprenait mal que Twitter n’y soit pas encore passé. Si vous n’osez pas franchir le cas de la clé physique, les applications ne manquent pas : tapez Authenticator dans une boutique d’applications et les résultats seront nombreux : Google, LastPass, Microsoft et autres. Les capacités sont presque toujours les mêmes puisque basées sur un standard.

On remarquera également que ces ajouts permettent de déclarer une couche supplémentaire de sécurité sans avoir plus besoin de renseigner un numéro de téléphone dans Twitter. Ce dernier précise que d’autres options seront ajoutées à l’avenir, notamment pour les clés physiques.