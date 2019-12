Twitter dévoile sa liste des 19 tweets mémorables de 2019

Comme chaque fin d’année, les rétrospectives se multiplient. C’est aujourd’hui au tour de Twitter de se plier à cet exercice, avec une nouveauté cette année : une liste des messages devenus « certains des moments les plus mémorables de l’année ».

Dans le désordre, on retrouve la photo d’un œuf retweeté près d’un million de fois, une horde de jeunes poursuivie par un poussin, un portefeuille plein de billets, un drôle de message de Lady Gaga, etc.

Le réseau social propose aussi une liste plus traditionnelle des tops de 2019. Game of Thrones, Stranger Things et les Simpsons occupent les premières places sur les séries TV, tandis qu'Avengers Endgame, Toy Story 4 et Joker sont en tête sur les films. D’autres classements sont disponibles sur la musique, la politique, le sport, etc.