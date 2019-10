Twitter déploie son filtre à DM pour les messages indésirables et/ou choquants sur Android, iOS et web

Si vous constatez depuis un ou deux jours un raccourci « Coffre-fort » dans votre espace OneDrive, c’est normal. Microsoft déploie la fonction depuis peu, et son arrivée était prévue.

Le Coffre-fort est une section spécifique de l’espace de stockage, dans laquelle les données placées bénéficient d’une protection supplémentaire. Objectif, empêcher toute personne qui aurait un accès illégitime au compte de toucher aux documents les plus précieux.

L’accès au Coffre ne peut se faire qu’avec une double authentification. L’utilisateur aura le choix : application de type Authenticator, empreinte digitale, reconnaissance faciale, code PIN et des moyens moins sécurisés comme l’envoi d’un code par email ou SMS.

Le Coffre a d’autres caractéristiques importantes. Par exemple, aucun élément créé ou déplacé à l’intérieur ne peut être partagé. Si un fichier avait un partage actif, celui-ci est supprimé avec le déplacement.

En outre, le Coffre-fort est automatiquement verrouillé après une période d’inactivité, par défaut 20 minutes. Sous Windows 10, une notification apparaît pour prévenir et demander une confirmation. Sans réponse rapide, le Coffre se referme et réclamera à nouveau une authentification pour accéder aux données.

Toujours sous Windows 10, les données sont automatiquement placées dans une partie du disque chiffrée avec BitLocker. Notez que même si le Coffre bénéficie d’intégrations supplémentaires dans le système de Microsoft, il est disponible sur toutes les plateformes prises en charge, y compris web (Android 6.0 et iOS 11.3 requis au minimum pour les applications mobiles).

En plus du Coffre-fort, l’éditeur signale la disponibilité du stockage supplémentaire pour les abonnés Office 365. En plus du To disponible, le compte principal (qui paye l’abonnement) peut acquérir jusqu’à 1 To supplémentaire, par paliers de 200 Go. Dans le cadre d’une offre familiale, cet espace ne concerne que le compte maître.

Enfin, le mode sombre de OneDrive est maintenant disponible pour tous les utilisateurs sous iOS 13.