Twitter : Silver Lake injecte un milliard de dollars, Jack Dorsey reste à la tête de la société

Depuis quelques jours, la rumeur voulait que Jack Dorsey, patron de Twitter, soit poussé vers la porte par le fonds d’investissement Elliott. Ce dernier lui reproche d’être à la fois le patron du réseau social et de la plateforme de paiement Square, et donc de diviser son temps entre les deux sociétés.

Il était aussi question d’un voyage de plusieurs mois en Afrique, qui ne serait pas du goût du fonds d’investissement. Il a finalement renoncé à ce projet, invoquant le coronavirus (Covid-19) et « tout ce qui passe par ailleurs ».

Twitter annonce aussi avoir conclu un accord avec Silver Lake pour un investissement d’un milliard de dollars. Cette manne et les liquidités en cours serviront à lancer un plan de rachat d’action pour un montant de deux milliards de dollars.

On apprend également qu‘Egon Durban (codirecteur général de Silver Lake) et Jesse Cohn (partenaire chez Elliott) entrent au conseil d’administration de Twitter. Patrick Pichette, responsable indépendant, affirme que le conseil d’administration « examine et évalue régulièrement le fonctionnement de Twitter et, bien que notre structure soit unique, Jack l’est tout autant que cette société ».

Patrick Pichette ajoute tout de même qu’un comité indépendant sera mis en place pour surveiller la direction de Twitter. Bref, Jack Dorsey reste à la tête de la société, mais avec un contrôle renforcé de ses actions.