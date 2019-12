Twitter « retweete les meilleurs tweets »

Nouvelle offensive de l’entreprise pour montrer à quel point tout n’est pas si noir sur son service de micro-blogging, et que l’on peut lire autre chose qu’une vaste foire d’empoigne, pleine de gens s’invectivant, de désinformation et de haine.

Après avoir relancé son compte Instagram, l’éditeur lance « Twitter Retweets », nouveau compte officiel promettant de retweeter ce qu’il y a de mieux sur le réseau.

Il n’est ouvert que depuis quelques jours et propose quelques tweets remarqués, tous parce qu’ils comportent une certaine dose d’humour. L’idée bien sûr est que l’on peut utiliser Twitter pour le plaisir, pour rire, pour se détendre, etc.

Tous les tweets repérés sont en anglais et il y a de bonnes chances que le compte reste ainsi. Rien n’interdit plus tard d’éventuelles antennes dans d’autres langues. On est donc pour l’instant dans une initiative équivalente au compte Instagram.

Il faudra cependant que Twitter Retweets accélère un peu, car neuf retweets en environ une semaine ne risquent pas de provoquer une overdose de rires.