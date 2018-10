Twitter : pas d'autoplay et images plus légères avec le nouvel économiseur de données

Déjà adaptée au cinéma, la saga de C. S. Lewis va débarquer sur Netflix dans la cadre d'une production maison et d'une partenariat pluriannuel. C'est « la première fois que la même société détient les droits sur les sept livres de l'univers Narnia »

Mark Gordon, Vincent Sieber et Douglas Gresham (fils adoptif de C. S. Lewis) seront à la production. On les retrouve également derrière le film Le Monde de Narnia : Le Fauteuil d'argent qui sortira en 2019.

Aucune date de sortie n'est précisée pour l'instant.