Twitter : des bêtas pour tester les réponses indentées et un indicateur de présence

Twitter ouvrira bientôt un programme bêta permettait à quelques milliers d’utilisateurs (seulement) de tester en avance plusieurs nouvelles fonctionnalités qui intéressent l’éditeur.

Comme le montre la chef de produit Sara Haider, ces nouveautés comprennent notamment les réponses indentées sous les messages, la présentation sous forme de bulles ou encore des indicateurs de présence par défaut.

L’indentation permettrait dans l’absolu de mieux voir qui répond à qui. Dans la pratique, et sur les captures fournies par la responsable, les messages apparaissent très compactés, l’ensemble manquant d’oxygène.

L’adoption du format bulle et les couleurs ne plaident pas non plus en faveur de cette réalisation. En outre, l’indentation se fait horizontalement sur un écran en mode portrait. Conséquence, les réponses aux réponses s’affichent sous forme ramassée.

Dans les réponses au tweet, on voit d’ailleurs que rien dans les idées proposées ne semble trouver grâce aux utilisateurs. Les réponses indentées sont « moches » pour beaucoup, même si le concept lui-même n’est pas remis en cause. L’indicateur de présence est en revanche violemment rejeté, son activation devant se faire sur une base volontaire.

L’avis qui revient le plus souvent ? Twitter ne doit pas ressembler à Messenger ou à n’importe quelle autre messagerie.

Le programme bêta ouvrira normalement dans les semaines qui viennent.