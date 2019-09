tvOS 13 sera disponible le 30 septembre, macOS Catalina en octobre

On ne connaissait pas ces dates lorsque les premières informations sur les plateformes sont arrivées hier soir. Pour rappel, iOS 13 et watchOS 6 arriveront le 19 septembre, iOS 13.1 et iPad le 30 septembre. tvOS 13 rejoint ainsi le second lot, mais il faudra attendre octobre pour Catalina.

tvOS 13 est une mise à jour d’envergure. Disponible dans une semaine pour les Apple TV HD et 4K, elle apporte le support des manettes PS4 et Xbox, un écran d’accueil révisé ou encore les comptes multiples, sans doute le principal ajout.

Actuellement, tvOS 13 reste en phase de test. Les utilisateurs ayant participé à la bêta ne devraient d’ailleurs plus tarder à recevoir la Golden Master, autrement dit la version finale ou presque. Si vous souhaitez rester en version stable, n’oubliez d’ailleurs pas de désactiver la participation au programme de test dans les paramètres.

Quant à Catalina, sa genèse aura été plus complexe que les versions précédentes de macOS. Les bêtas s’enchainent et les soucis techniques avec. Au fur et à mesure des bêtas, les bugs ont en effet nombreux, notamment avec iCloud Drive, les partages réseau ou encore l’autonomie. En outre, le nouveau macOS réclame obligatoirement des applications 64 bits.

Une sortie décalée semble salutaire, ne serait-ce que pour permettre quelques semaines supplémentaires de chasse aux bugs. Apple n’a d’ailleurs donné aucune date précise, témoignant d’un flou sur le sujet. Les développeurs peuvent depuis hier soir tester la bêta 8 du système.