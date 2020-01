TV à 30 euros dans des Supermarchés Casino : un bug dans l'affichage des prix vire à l'émeute

Hier, des clients se sont rués dans les rayons de plusieurs supermarchés Casino pour profiter d’une affaire en or : des TV neuves à 30 euros alors qu’elles étaient normalement à 500 euros. Un solde défiant toute concurrence ? Pas vraiment non puisqu’il s’agirait d’un bug d’affichage sur les prix, comme le rapporte Hérault Infos.

La tension était forte dans le magasin de Montpellier : « les clients ne veulent pas quitter les lieux et payer leurs produits au prix affiché. Des dizaines de policiers sont sur place pour éviter les débordements », explique ViàOccitanie.

Joint par Métropolitain, un client témoigne : « Je ne vais pas bouger d’ici, la loi sur la protection des consommateurs est claire, les clients doivent payer les prix affichés, même s’il s’agit d’une erreur. Là, c’est un bug, ça n’a rien à voir avec le coup d’envoi des soldes ».

Comme le rappelle l’Institut national de la consommation, « en cas de différence entre deux étiquettes ou entre l’étiquette et le code-barres, il est usuel que l’on demande au client de payer le prix le plus faible lors du passage en caisse ». L’INC précise par contre que « lorsqu’une erreur matérielle d’étiquetage a entraîné la vente d’un produit à un prix sans rapport avec sa valeur réelle, le vendeur peut faire annuler la vente ».

Même son de cloche à l’UFC-Que Choisir : « Si les prix diffèrent entre l’affichage en rayon et le passage en caisse, vous pouvez mettre en avant qu’il s’agit d’une pratique commerciale trompeuse sanctionnée par les articles L. 121-2 et suivants du code de la consommation […] Si une erreur d’étiquetage conduit à mettre en vente un bien à un prix sans rapport avec sa valeur réelle, les tribunaux reconnaissent généralement que la vente doit être annulée pour absence de cause. Il faut que le prix ait un caractère sérieux eu égard à la valeur réelle du bien ou du service ».