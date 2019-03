Trump veut allouer 21 milliards de dollars à la NASA, soit un peu moins que son budget 2019

Les rumeurs étaient donc vraies : Apple a confirmé un événement presse le 25 mars à 18h, heure française. Retransmis en direct, il porte le nom « It’s Show Time », laissant bien peu de doutes sur le cœur des annonces.

On s’attend en effet à ce que la firme présente ses offres d’abonnement pour un bouquet presse et un service de streaming façon Netflix. Le premier recouvrerait des journaux et magazines, le second des films et séries.

C’est bien le deuxième qui est attendu au tournant. Si les bruits de couloir se confirment, Apple prévoirait de nombreuses célébrités pour montrer tout son sérieux, dont Jennifer Anniston, Reese Witherspoon, Steve Carell, Aaron Paul, J.J. Abrams ou même Steven Spielberg.

Certains produits pourraient être dévoilés à cette occasion aussi, notamment un iPad 7 qui reprendrait le flambeau de l’entrée de gamme, un iPad mini modernisé (mais les deux en gardant leur design), d’éventuels AirPods 2 ou encore la diffusion d’iOS 12.2.