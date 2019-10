Trois voitures autonomes Waymo débarquent à Los Angeles, d'autres pourraient suivre

Cela faisait un moment que l'application de chiffrement n'avait pas été mise à jour, c'est désormais le cas avec de nombreuses améliorations à la clé.

On note l'utilisation d'un générateur de nombres aléatoires (RNG) matériel basé sur Jitterentropy plutôt que RDRAND, des améliorations de performances via SSE2, avec quelques correctifs et autres renforcements de la sécurité.