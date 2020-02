Trois ans après Chrome, Google Earth est enfin disponible sur Edge, Firefox et Opera

La nouvelle version du logiciel de cartographie était arrivée en avril 2017, mais ne fonctionnait que sur Chrome. En octobre de la même année, l’équipe en charge du projet annonçait que Earth serait prochainement disponible sur Firefox.

En février 2020, c’est enfin le cas, après six mois de bêta. Google en profite pour ajouter qu’Edge et Opera sont également compatibles (tous deux basés sur Chromium). La société explique que cette ouverture est possible car Earth est passé de Native Client (NaCl) à WebAssembly (Wasm).

« Nous avons encore du travail à faire. À savoir peaufiner notre expérience sur tous ces navigateurs et ajouter la prise en charge de Safari. Nous continuons de travailler pour prendre en charge autant de navigateurs que possible », ajoutent les développeurs.