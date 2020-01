Trimestre record pour le chiffre d’affaires d’Apple, qui s’approche des 100 milliards de dollars

La société a publié son bilan pour le premier trimestre de l'année fiscale 2020 (qui s’est terminé le 28 décembre). Le chiffre d’affaires est en hausse de 9 % sur un an, tandis que le bénéfice net augmente de 12 % pour atteindre 22,2 milliards de dollars.

« Nous sommes ravis de présenter le chiffre d'affaires trimestriel le plus élevé jamais enregistré par Apple, dopé par une forte demande pour nos modèles d'iPhone 11 et iPhone 11 Pro, ainsi que des records absolus du côté des services et les wearables », explique Tim Cook.

Dans le détail, l’Amérique et l’Europe sont les deux continents où la progression des revenus est la plus importante. Les ventes d’iPhone passent de 51,9 milliards de dollars à 55,9 milliards, celles des wearables de 7.,3 à 10 milliards de dollars et enfin les services de 10,8 à 12,7 milliards. De leur côté, les Mac et iPad sont légèrement en baisse.