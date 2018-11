Trimestre en fanfare pour Apple, qui ne dévoilera plus ses volumes de vente d'iPhone, iPad et Mac

Apple a communiqué ses résultats pour le quatrième trimestre de son exercice 2018. Sans aucune surprise, le géant de Cupertino y apparaît très en forme, avec un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 20 %, à 62,9 milliards de dollars, pour un bénéfice net en progression de 32 % à 14,1 milliard de dollars.

Sur l'ensemble de l'année, les revenus d'Apple atteignent 265,6 milliards de dollars (+16 % sur un an) et sont accompagnés d'un bénéfice net de 59,5 milliards de dollars (+23 % sur un an).

Ces bons résultats sont le fruit d'excellentes ventes d'iPhone. Par rapport à l'an dernier, Apple a vendu autant de smartphones au 4e trimestre (46,9 millions contre 46,7 millions) mais avec des revenus en hausse de 29 % sur la même période, à 37,2 milliards de dollars. Les prix de vente élevés remarqués sur les nouvelles gammes (iPhone Xr et Xs en tête) ont donc largement profité à l'entreprise.

L'iPad voit quant à lui ses ventes fondre d'un an sur l'autre, avec des revenus en baisse de 15 %, et ses volumes en recul de 6 % sur un an. La stabilité est de mise côté Mac (-2 % en volume, +3 % de revenus), tandis que les services flirtent de très près avec les 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires trimestriel (+17 % sur un an).

Tim Cook a créé la surprise en annonçant qu'Apple ne donnera plus le détail de ses volumes de vente de produits (iPhone, Mac et iPad compris) à partir du prochain trimestre, estimant que « comme le montrent nos performances financières ces dernières années, le nombre d'unités vendues n'est pas nécessairement représentatif de la santé de nos affaires ».

Il affirme également que cette donnée n'a plus vraiment de sens, les tarifs au sein d'une même gamme pouvant varier très fortement. À un analyste inquiet, il répond par la métaphore. « C'est comme lorsque vous allez à la caisse du supermarché. Le caissier ne vous demande pas "combien d'articles vous avez dans votre chariot ?". Ce qui importe ce n'est pas le nombre de produits dans le chariot, mais la valeur de l'ensemble ». Prochaine étape, la mise à disposition de caddies dans les Apple Store ?