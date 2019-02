Transparence des publicités sur Facebook : Mozilla en appelle à la Commission européenne

L'annonce a été faite par email aux clients du service et sur la page d'accueil du site UltraViolet. Avant la date fatidique du 31 juillet 2019, il est recommandé de vous connecter « le plus tôt possible à myuv.com et sélectionner Services de détaillants pour vérifier les détaillants liés à [la] Bibliothèque UltraViolet ».

« Si votre bibliothèque n’est pas actuellement liée à un distributeur ou si vous souhaitez créer un lien à d’autres détaillants participants, sélectionnez un ou plusieurs détaillants à lier à votre Bibliothèque UltraViolet ». En France, Flixster et Sony Pictures sont disponibles.

UltraViolet précise qu'après le 31 juillet, « dans la majorité des cas, vos films et séries TV resteront accessibles auprès des détaillants qui ont été liés auparavant ». La majorité, mais pas tous donc... sans plus de détails.

Après la date fatidique, « vous pouvez continuer à effectuer des achats en ligne et à activer des codes, mais ceux-ci ne peuvent être disponibles qu’auprès de ce détaillant-là et ne seront pas ajoutés à votre Bibliothèque UltraViolet ».

Une foire aux questions est disponible par ici. On y apprend notamment une des raisons ayant poussé à la fermeture du service : « Depuis le lancement d’UltraViolet, nous avons assisté à l’émergence de services offrant des options étendues pour la collecte et la gestion d’émissions de films et de séries télévisées, indépendamment d’UltraViolet ».