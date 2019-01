Transparence de Parcoursup : le gouvernement ne lâche pas de lest

THQ Nordic, la maison mère de Koch Media, a déclaré sur Twitter qu'elle n'avait absolument aucun commentaire à apporter quant à l'exclusivité temporaire accordée à Epic Games pour la distribution dématérialisée de Metro Exodus.

« La décision a été prise entièrement par Koch Media, car Metro leur appartient. Nous ne voulons pas exclure catégoriquement la possibilité d'exclusivités temporaires pour nos titres dans le futur, mais pour l'instant nous souhaitons que les joueurs puissent choisir la plateforme de leur choix, et rendre notre catalogue disponible le plus largement possible ».

Sur ce dernier point, ça semble loupé pour cette fois.