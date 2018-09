Transparence : réformes imminentes au Sénat

Alors que les fêtes de fin d'année approchent, les constructeurs multiplient les promotions et autres bundles. En plus d'offrir le jeu Call of Duty: Black Ops 4 avec certains produits RoG, ASUS étend son partenariat avec Activision.

C'est maintenant au tour de produits de la gamme RoG d'être décorés aux couleurs du jeu : clavier, souris, tapis, carte mère, routeur Wi-Fi, écran, carte graphique, ordinateur complet… tout y passe. Là encore, le jeu est offert pour l'achat de ce genre de produits.

« Une intégration unique » avec Aura Sync d'ASUS permet de contrôler les systèmes RGB du fabricant pour faire écho à ce qui se passe dans le jeu. Pour rappel, Call of Duty: Black Ops 4 sortira le 12 octobre.