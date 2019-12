Transition vers IPv6 : l’Arcep publie un compte-rendu de la première réunion de sa task force

« Dans un contexte d’annonce de pénurie d’adresses IPv4 désormais atteinte, l’Arcep a accueilli dans ses locaux une cinquantaine d’acteurs le 15 novembre 2019, pour lancer la task force et organiser des groupes de travail », explique le régulateur.

Le premier groupe planche sur les impacts de la pénurie, le second sur les enjeux de la sécurité d’IPv6. Dans le premier cas, les chantiers sont nombreux. Il a notamment été question de la nécessité de garder IPv4 tant que la transition vers IPv6 n’est pas finalisée, du besoin de renforcer l’exemplarité de l’État et de rédiger un guide de développement interne pour le déploiement d’IPv6.

Dans le second cas, les experts indiquent qu'IPv6 nécessite de repenser la sécurité, notent la présence de plusieurs RFC non mis à jour et veulent proposer des recommandations sur la façon d’activer le filtrage en IPv6. De plus amples détails sont disponibles sur cette page.

Pour rappel, le gendarme des télécoms publie régulièrement un baromètre de la transition vers IPv6. Le dernier date de novembre et pointait un bien triste état du déploiement de cette « nouvelle » technologie vieille de 20 ans.