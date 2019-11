TRACS : les inscriptions pour le Tournoi de Renseignement et d'Analyse de la DGSE sont ouvertes

La DGSE vient d’annoncer que les inscriptions pour cette seconde édition resteront ouvertes jusqu'au 22 novembre. Cette compétition organisée par la DGSE et ViaRézo, l'association de réseau et d'informatique de CentraleSupélec, se déroulera le 14 décembre prochain, entre 8 et 23h, sur le campus de Paris-Saclay, à Gif-sur-Yvette.

Challenge inter-écoles réunissant 400 étudiants, cette compétition de data science, de sécurité, de cryptanalyse et d'ingénierie sociale, et dont les épreuves ont été conçues par la DGSE, a pour but de résoudre en équipes de 3 à 5 étudiants un maximum d'épreuves pour collecter des renseignements et récupérer la totalité des messages cachés.

Les Conditions Générales de Participation précisent que les « attaques dites "de force brute" sont inutiles donc interdites », et que « toute action nuisant au travail des autres équipes peut entraîner une disqualification ».

S'« il est formellement interdit au participant de prendre des enregistrements photo, audio ou vidéo lors de l'événement », les participants n'en doivent pas moins céder leur droit à l'image, de sorte de permettre aux organisateurs d'« exploiter la ou les photo(s) et la ou les vidéo(s), sans limites géographiques et pour une durée de 10 ans notamment lors de projections publiques, de salons professionnels, d’expositions, etc …».

Donc, in fine, contribuer à la com' de la DGSE, dont la chaîne YouTube, lancée en mai 2018, compte 12 vidéos, 4,58 k abonnés, pour 454 063 vues.