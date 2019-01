Toyota présentera sa nouvelle voiture autonome P4 au CES, avec Chauffeur et Guardian

Comme les précédentes éditions, le salon de Las Vegas sera l'occasion de plusieurs annonces et démonstrations autour des véhicules autonomes.

Après avoir présenté une voiture avec deux volants et ses fonctionnalités Guardian et Chauffeur, Toyota Research Institute (TRI) s'apprête à dévoiler sa P4, basée sur la Lexus LS de cinquième génération. Elle est équipée de nouvelles caméras et dispose d'une puissance de calcul plus importante pour son intelligence artificielle.

« Le développement de Chauffeur est axé sur l'autonomie totale, où l'humain est retiré de l'équation », assure le fabricant. Par contre, « Guardian est conçu pour amplifier les performances humaines au volant, pas pour les remplacer ».