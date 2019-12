Toutes les chaînes Viacom arrivent sur Molotov

Suite à la signature d’un accord de distribution avec Viacom Networks France, les chaînes du groupe vont être intégrées à la plateforme en ligne.

En plus de Bet, Game One et Paramount Channel, déjà accessibles, arriveront sur les écrans MTV, Comedy Central, J-One ou encore Nickelodeon.

Pour chacune d’elles, les abonnés bénéficieront de l’ensemble des fonctionnalités de cette télévision « réinventée » : replay, « start-over » (retour au début), enregistrement dans le cloud, « ou encore l’accès en mobilité dans toute l’Union Européenne ». Pas de détail pour l’instant sur le calendrier mais selon nos informations, l’offre sera intégrée à Molotov Extended.