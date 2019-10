Tout roule pour Facebook : revenus, bénéfice et base utilisateurs en hausse

L'initiative a été lancée par la marque Faguo, qui en a réuni plusieurs dizaines d'autres autour d'elle (Blanc Bonnet, Big Moustache, Nature & Découvertes, etc.). Leur message ? « Une consommation raisonnée et responsable à l'occasion du Black Friday ».

Les initiateurs du mouvement cible large leurs revendications : « Nous ne voulons pas participer à cette journée infernale de surconsommation imposée par le marché. Le vrai coût de cette journée est social et environnemental. Elle rend précaires les emplois en ne rémunérant pas les fabricants, les marques et les magasins. Elle participe d'autre part au dérèglement climatique en encourageant la surproduction ».

Les marques engagées consacreront « ce vendredi 29 novembre à faire le point sur ce dont [elles ont] réellement besoin ». Elles n'ont par contre pas profité de l'occasion pour publier un bilan de leurs actions en faveur de la planète ou même un bilan carbone des produits qu'elles proposent. Il est toujours possible de s'inscrire au collectif en s'inscrivant par ici.

Make Friday Green Again rejoint ainsi un autre mouvement contestataire du Black Friday qui existe depuis déjà quelque temps : Le Green Friday, qui affirme avoir le soutien de la Ville de Paris. Pour eux, cette opération commerciale « est le symbole de l’hyperconsommation qui implique des surproductions de biens manufacturés voraces en ressources, souvent non renouvelables et polluantes ».