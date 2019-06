Torrent de nouveautés pour PeerTube 1.3.0, dont les playlists, la quarantaine et HLS

Le projet PeerTube, soutenu par Framasoft et se présentant comme une alternative décentralisée à YouTube (et donc résiliente aux pannes et censures).

La nouvelle mouture 1.3.0 est de taille. Elle apporte de nombreuses nouveautés dont les très attendues listes de lecture (une liste « Regarder plus tard » est automatiquement créée) publiques et privées, des améliorations multiples d’interface ou encore la possibilité de placer des vidéos sur liste noire.

PeerTube 1.3.0 ajoute également le support expérimental de HLS (HTTP Live Streaming), un protocole de diffusion initialement créé par Apple et devenu depuis un standard. Le développeur principal, Chocobozzz, évoque de meilleures performances en lecture et une gestion plus efficace de la bande passante. La fonction crée cependant un fichier pour chaque résolution gérée et augmente donc l’espace nécessaire de stockage.

La mouture contient également de multiples améliorations un peu partout, comme la possibilité de déclarer des instances en NSFW (comprendre « pour le porno »), la gestion des majuscules pour les identifiants, un meilleur signalement de suppression des commentaires, la consultation des logs serveur pour les admins, un renforcement du SEO et diverses optimisations.