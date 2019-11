To Do pour iOS : « barre d’entrée riche » et reconnaissance du langage naturel

La version 2.5 pour iOS de l’application de listes et tâches vient de recevoir la même barre d’entrée des éléments que ses cousines sur Android et Windows 10.

Cette barre de saisie affiche ainsi désormais plusieurs boutons supplémentaires pour inclure dès le départ une date d’échéance, un rappel ou encore créer un évènement récurrent. Ce qui évite d’aller modifier l’élément pour ajouter manuellement ces informations, une démarche fastidieuse en cas d’opération répétée.

Surtout, To Do 2.5 embarque une première couche de reconnaissance de l’écriture naturelle. Si l’utilisateur ajoute par exemple une tâche du type « Récupérer Pierre à la gare ce soir », il lui sera automatiquement proposé de créer un évènement à 19h, personnalisable bien sûr.

Pour l’instant, cette reconnaissance est limitée aux éléments temporels, mais il est possible que la fonction s’étende plus tard à d’autres informations, comme les lieux. La fonction est en tout cas exclusive pour l’instant à la mouture iOS, mais Microsoft a confirmé qu’elle serait répercutée sur Android.

To Do 2.5 en profite pour corriger quelques bugs et apporter quelques améliorations mineures, comme des illustrations supplémentaires dans la zone personnalisation et des couleurs révisées pour la barre latérale en mode sombre.