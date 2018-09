TNT et 700 MHz : au tour de l’île de La Réunion de modifier ses fréquences

L'annonce était attendue, elle est désormais officielle. Cette fonctionnalité n'est par contre pas activée par défaut et nécessite une action des développeurs.

Microsoft le précise sans ambiguïté sur son blog : « Il est important de noter que la prise en charge de la souris et du clavier pour les jeux est ajoutée à chaque titre, à la discrétion des développeurs ».

Warframe sera l'un des premiers titres à pouvoir profiter du clavier et de la souris lorsque cette fonctionnalité sera mise en ligne pour certains insiders dans les prochaines semaines.

La plupart des claviers et souris (avec ou sans fil) fonctionneront sur la Xbox One ajoute le fabricant, sans pour autant donner de liste précise. Des produits spécialement pensés pour la Xbox One arriveront prochainement, en partenariat avec Razer, sans plus de précisions.

De plus amples informations sont promises pour l'événement Inside Xbox du 10 novembre.