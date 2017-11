Titan X Collector's Edition : NVDIA prépare une nouvelle carte haut de gamme

C'est à travers une simple vidéo de treize secondes que l'on apprend la nouvelle : le père des GeForce devrait lancer un nouveau modèle sous peu. On peut voir clairement marqué « Titan X collector's Edition » sur le ventirad, mais il est difficile de récupérer la moindre information supplémentaire pour le moment.

NVIDIA propose déjà depuis quelques temps sa Titan Xp qui est le modèle le plus haut de gamme de son offre. Elle dispose d'une puce GP102 complète et de 12 Go de GDDR5X. On se demande donc ce que cette nouvelle édition pourrait apporter de plus. Espérons qu'il ne s'agisse pas simplement d'un nouveau système de refroidissement à LED vertes et rouges.

La réponse, dans les semaines qui viennent.