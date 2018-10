Tim Cook veut un RGPD américain, Macron veut qu'Apple investisse plus en France

C'est notamment le cas de celui permettant de visualiser et remettre à zéro votre historique de recherche, qui apparaît désormais dans le menu des paramètres du moteur.

Ainsi, vous n'avez plus à vous rendre dans Mon activité et trouver l'élément correspondant. On regrette néanmoins qu'il ne soit toujours pas possible de demander une remise à zéro régulière et automatique.

Cet accès plus direct concerne également les paramètres publicitaires. Mais au final, il ne s'agit que de placer quelques raccourcis vers des pages déjà existantes dans des menus, et de manière assez indirecte. Bref, c'est loin d'être une révolution.

Dans tous les cas, Google indique que ces nouveaux éléments sont intégrés dans sa version classique et mobile. Ils feront leur apparition sur Android et iOS dans les semaines à venir.

« L'année prochaine, nous étendrons cette transformation à Maps, puis à de nombreux autres produits Google » promet la société.