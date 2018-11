Tim Cook défend le choix de Google en moteur de recherche par défaut sur iOS

C'est un produit bien étrange que le constructeur vient de dévoiler pour certains de ses NAS : les TS-2477XU-RP, TS-1677XU-RP, TS-1685, TS-1677X, TVS-1282, TS-1277, TVS-882 et TS-877.

Cette carte PCIe 2.0 x4 contient rien de moins que deux processeurs Intel, accompagnés de mémoire et d'un SSD. Le tout fonctionne avec un système embarqué, mQTS, pour accélérer certaines tâches.

Mais les Mustang 200 peuvent également être utilisées au sein d'un PC classique, chaque carte dispose de 8 Go d'EMMC et deux puces réseau 10 GbE. Deux ventilateurs de 60 mm sont présents.

Trois modèles sont proposés, à base de Celeron 3865U, Intel Core i5-7267U ou Intel Core i7-7567U. Le premier embarque 4 Go de DDR4 par CPU. Ce chiffre grimpe à 16 Go pour les deux autres, qui intègrent également deux SSD 600P de 512 Go (M.2).

Aucun tarif n'a pour le moment été dévoilé.