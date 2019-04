TikTok bloqué en Inde sur les Stores d'Apple et Google

La plateforme de streaming vient de publier ses résultats pour le premier trimestre de l'année : 4,5 milliards de dollars de chiffres d'affaires (+22,2 % sur un an, + 8% sur trois mois) pour un bénéfice net de 344 millions, contre 290 millions au premier trimestre 2018.

Le groupe revendique 148,86 millions de clients payant à travers le monde, soit une progression de 25,2 % sur un an, c'est légèrement moins que les trimestres précédents où il était question de 25,4 à 26 %. Ils sont 60,23 millions aux États-Unis (+1,74 million) et 88,63 millions (+7,86 millions) dans le reste du monde.

Les prévisions pour le second trimestre suivent la même tendance : 5 millions d'abonnés supplémentaire « seulement », contre 9,6 millions ce trimestre et 5,45 millions au deuxième trimestre 2018. Les analystes tablaient 5,48 millions de plus.

« Ce qui rend les investisseurs nerveux, ce sont les signes de ralentissement de la croissance des abonnés au deuxième trimestre. C’est d’autant plus sensible que la menace de la concurrence de Disney et Apple plane », explique un analyste à Reuters.

Un point de vue que ne partage pas Netflix : « Nous ne prévoyons pas que ces nouveaux entrants auront une incidence importante sur notre croissance », affirme le groupe.

En bourse, après une courte baisse de 5 %, l'action est actuellement stable à 356 dollars environ (-1 % après clôture).