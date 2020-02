TikTok ajoute une dose de contrôle parental avec le Family Safety Mode

Dans les paramètres de compte, l’application permettait déjà de définir un temps d’écran et un mode restreint pour des contenus « qui pourraient ne pas convenir à certains publics ».

Désormais, un utilisateur du réseau social (un parent par exemple) peut contrôler les options du « bien-être numérique » d’un autre compte (celui d’un enfant). Il est également possible de limiter qui peut envoyer des messages privés, voire désactiver complètement cette fonctionnalité.

Le Family Safety Mode est d’ores et déjà disponible au Royaume-Uni et débarquera prochainement dans le reste du monde (sans plus de détails).