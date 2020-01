Thunderbird « change de maison » et passe sous le giron de MZLA Technologies Corporation

Il s‘agit d’une nouvelle filiale de Mozilla créée pour l’occasion. « Cette décision est en préparation depuis un certain temps, car Thunderbird a augmenté ses dons, son personnel et ses aspirations », affirme l’éditeur.

Mozilla se veut rassurante : « Thunderbird restera toujours gratuit et open source, avec le même calendrier de sortie et les mêmes personnes pilotant le projet ».

Par contre, « le passage à MZLA Technologies Corporation permettra non seulement à Thunderbird d’être plus flexible et agile, mais aussi d’explorer de nouvelles pistes qui n'étaient pas possibles sous la Fondation Mozilla ».

L’une d’entre elles est de récupérer des revenus supplémentaires « grâce à des partenariats et à des dons non caritatifs ». Thunderbird réaffirme enfin que son objectif « ne changera pas ». L’avenir nous le dira.