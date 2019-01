Thomas Pesquet devrait « très bientôt » retourner dans l'espace

Sur la page d'accueil du service de micro-blogging, un message vous invite peut-être à « jeter un œil au nouveau Twitter ». Les fonctionnalités mises en avant sont les signets, le mode nuit ou l'économiseur de données.

Une fois activé, on se rend surtout compte qu'il se rapproche de la version mobile du service, avec des éléments plus gros, une colonne principale et une autre à sa droite. Bref, un design plus simple, épuré, mais pas toujours plus pratique sur ordinateur.

Le panneau d'options s'ouvre désormais sur la droite, s'adaptant à tous les écrans, avec accès direct au mode nuit et à l'économiseur de données. Le reste du site est dans le même ton.

On imagine que Twitter va à terme fusionner sa version mobile et son site classique à travers cette nouvelle version, qui est une Progressive Web App (PWA, voir son manifeste), déjà utilisée pour l'application Windows 10. Elle pourra ainsi être installée sur différentes plateformes.

Jack Dorsey promet au passage que son mode nuit sera encore plus sombre, permettant des économies de batterie dans certains cas.