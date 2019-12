Thierry Breton veut « bâtir une approche européenne ambitieuse des données »

Un vaste plan dont le commissaire européen chargé de la politique industrielle, du marché intérieur, du numérique, de la défense et de l'espace ne fait que dessiner grossièrement les contours, comme le rapporte les Echos.

« Ce qui a fondé le succès des acteurs actuels, comme Google, ce n'est pas tant leur technologie que leur maîtrise des données », explique-t-il. Rappelons que les données sont le nerf de la guerre des intelligences artificielles, qui les engloutissent pour s’améliorer.

« Tout l'enjeu, c'est de prendre les nouvelles vagues. On a raté la première, on ne doit pas rater la deuxième », affirme-t-il. Reste à savoir sur quelles vagues exactement il souhaite surfer. Il devrait proposer au printemps 2020 « une vraie politique européenne de la donnée », nous devrions alors en savoir plus.