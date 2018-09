Thermaltake présente ses boîtiers vitrés Versa J Series et V200, avec des déclinaisons RGB

La série Versa J comprend pas moins de huit références : les Versa J22 TG, J23 TG, J24 TG et J25 TG, ainsi qu'une version RGB en plus à chaque fois.

Les quatre boîtiers partagent la même base, avec un design extérieur un peu différent. Ils acceptent tous des cartes mères mini-ITX jusqu'à ATX, sont équipés d'une paroi latérale vitrée (verre trempé de 4 mm sur les J22 et J23, 3 mm sur les J24 et J25) et d'au moins un port USB 3.0 en façade. Si vous avez besoin d'un emplacement de 5,25 pouces accessible sur l'avant, sachez que le J22 est le seul à en proposer un.

Les versions RGB des boîtiers sont livrées avec des ventilateurs RGB installés dans le boîtier et pilotables depuis une carte mère Asus, Gigabyte, MSI, ASRock ou Biostar compatible. Le J22 TG RGB en a deux en façade et un à l'arrière, tandis que tous les autres ont les trois ventilateurs sur l'avant.

Enfin, le V200 TG n'est pas dans la série Versa J, mais il en reprend les lignes générales et partage les principales caractéristiques techniques. Il dispose ainsi d'une porte en verre trempé de 4 mm, d'un USB 3.0 en façade, etc. Lui aussi à droit à une version RGB avec trois ventilateurs RGB en façade.

Le fabricant annonce une disponibilité immédiate, mais ne précise pas les prix.