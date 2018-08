Thermaltake lance ses boîtiers Level 20 VT et XT, avec quatre parois vitrées

Au Computex de Taipei, le fabricant fêtait ses 20 ans avec des diodes RGB partout sur son stand (lire notre compte rendu). Il présentait également son nouveau vaisseau amiral, le Level 20, et plusieurs de ses déclinaisons.

Après le lancement des Level 20 GT (RGB Plus), voici les Level 20 VT et Level 20 XT, que nous avions déjà détaillés dans cette actualité. Le premier est un petit boîtier ne prenant en charge que les cartes mères micro-ATX au maximum, tandis que le second assure une compatibilité jusqu'à l'E-ATX.

Les deux boîtiers disposent de quatre parois en verre trempé de 4 mm. Des ports USB 2.0 et 3.0 sont présents en façade, mais seul le Level 20 XT propose en plus un USB Type-C. Un ventilateur de 200 mm est livré avec le VT, contre 140 mm pour le XT, mais dans les deux cas ils ne sont pas RGB… dommage pour des boîtiers entièrement vitrés.

Le fabricant annonce une disponibilité en août, sans précision sur les prix.