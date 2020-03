La boutique en ligne propose régulièrement des jeux que l'on peut ajouter gratuitement à son catalogue, sans conditions particulières. Cette fois, ce sont deux titres assez connus qui font l'objet de ce « cadeau ».

Pour en profiter, il faut se rendre sur la fiche de The Stanley Parable et Watch Dogs avant le 26 mars prochain et faire comme si vous les achetiez. Le montant sera de 0 euro. Passé cette date, ils continueront à être disponibles.