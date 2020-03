Face à l’épidémie de coronavirus (Covid-19), la SNCF a décidé de rendre gratuits les frais d’échanges et de remboursements. Cette offre est valable dès maintenant et jusqu’au 30 avril à condition d’en faire la demande avant le départ du train.

La société ajoute que « les voyages en trains TGV InOui et Intercités en mai et juin, ainsi que les voyages de l’été [qui sont ouverts depuis aujourd’hui, ndlr] sont échangeables et remboursables sans frais jusqu’à 30 jours avant le départ ».