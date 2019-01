TF1 limite à nouveau l'usage de Chromecast, cette fois sur Molotov

En plus d'un partenariat avec Apple autour d'iTunes et AirPlay 2 sur certaines télévisions, le fabricant annonce une nouvelle fonctionnalité qui sera disponible sur ses modèles 2019 et plus récents.

Comme son nom l'indique, elle permettra de « contrôler à distance des programmes et des applications compatibles depuis un téléviseur connecté Samsung ». Il suffit de brancher un clavier et une souris (d'autres périphériques d'entrée seront supportés) sur la TV pour ensuite piloter ordinateur ou smartphone.

Samsung parle de navigation web, d'accès à des applications et… de jeux vidéo. Aucune indication sur la latence ou la fréquence n'est par contre précisée. Pour rappel, le streaming local intéresse aussi Valve avec Steam Link.

Pour son Remote Access, Samsung s'est appuyé avec un spécialiste du secteur : VMware et sa plateforme Horizon (Virtual Desktop Infrastructure ou VDI). Pour renforcer la sécurité, le constructeur annonce avoir intégré sa solution maison Knox.

Pour le moment, aucun détail supplémentaire n'a été dévoilé.