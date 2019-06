Tetris vient de fêter ses 35 ans

Le géant du Net explique que cette nouvelle fonctionnalité « permet aux internautes d’explorer plus facilement les opportunités d’emplois présentes sur le Web et de trouver des offres d’emploi correspondant à leurs besoins et compétences ».

Ainsi, lorsqu'un utilisateur lance une recherche avec le terme « emploi » (ou d'autres similaires), un encadré apparaît dans les résultats. Il peut alors utiliser des filtres pour le lieu, (ville, centre-ville ou non), le type de contrat (partiel ou temps plein) et la date de publication de l’offre.

Cette fonctionnalité était déjà disponible dans d'autres pays comme les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni et l'Allemagne, avec « un impact positif : les visiteurs passent plus de temps sur les sites d’offres d’emploi et sont plus nombreux à postuler ».

Le géant du Net précise enfin que « des acteurs majeurs comme Pôle Emploi, HelloWork, Cadremploi, Monster ou encore Ouest-France Emploi ont travaillé avec Google pour être présents dès le lancement ».