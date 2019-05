Tesla veut lever jusqu'à 2,3 milliards de dollars

Suite à une plainte de Privacy International, l’autorité irlandaise de protection des données personnelles a lancé une enquête à l’encontre de Quantcast International Limited :

« Son objectif est de vérifier si le traitement et l’agréation des données personnelles aux fins de profilage et leur utilisation sont conformes aux dispositions pertinentes du règlement général pour la protection des données personnelles. Les principes de transparence et de conservation des données seront également examinés ».

En novembre 2018, Privacy International avait déposé de multiples plaintes visant deux datas brokers (Acxiom et Oracle), deux sociétés spécialisées dans la gestion du risque et d'évaluation de la cote de crédit (Experian, Equifax) et trois sociétés spécialisées dans la publicité (AdTech Criteo, Tapad et Quantcast).

Au fil des 74 pages visant ces trois dernières, l’organisation estime que les traitements consécutifs manquent de base légale, ne respectent pas les principes de transparence, de minimisation des données ou encore le droit à l’information. Autant de piliers du texte en application depuis le 25 mai 2018.

Quantcast, entreprise américaine, a établi son établissement principal en Europe à Dublin en 2013, impliquant la compétence de l’autorité de contrôle irlandaise.

Cette semaine, Helen Dixon, la commissaire irlandaise à la tête de la Data Protection Commission Ireland a annoncé que 51 enquêtes à grande échelle était menées actuellement. 17 concernent des géants du numérique tels Facebook, Linkedin, Twitter, WhatsApp ou Instagram.