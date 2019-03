Tesla Superchargeur V3 de 250 kW et On-Route Battery Warmup : 120 km d'autonomie en 5 min

Nintendo lancera le 12 avril prochain une série de kits Nintendo Labo pour la Switch, dédiés à la réalité virtuelle. Le premier, annoncé à 40 dollars, comprendra un boîtier en carton, des lentilles en plastique et un pistolet.

Cinq mini jeux semblent être au programme, dont quatre nécessitant l'achat d'un des deux packs d'extension également proposés à 20 dollars chacun. Le premier inclut un appareil photo et une tête d'éléphant, le second un oiseau et une pédale, le tout en carton évidemment.

Il sera intéressant de voir si l'écran de la Switch, d'une définition de 1280 x 720 pixels avec un taux de rafraîchissement plutôt bas, permettra une expérience confortable en réalité virtuelle. Dans le doute, Nintendo précise que l'ensemble des mini-jeux proposés reste jouable hors VR, à condition de disposer d'un ustensile pour tenir l'écran éloigné du joueur.