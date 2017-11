Tesla Semi et Roadster, les deux annonces du fabricant

Dans un long billet de blog, le géant du Net annonce tout une série de nouvelles fonctionnalités pour Google Assistant, aussi bien pour les développeurs que les utilisateurs finaux.

La plus importante est sans aucun doute l'arrivée d'une nouvelle API permettant à des applications de passer des informations d'une enceinte Google Home à un smartphone. Par exemple pour envoyer une carte, ou bien une commande avant de la valider depuis son téléphone. Les détails techniques se trouvent par ici.

Les applications peuvent désormais « mémoriser certaines informations et préférences » afin de proposer une expérience plus personnalisée. De nouvelles intonations pour la voix sont disponibles via les balises prosody et emphasis par exemple.

D'autresapports sont annoncés avec, pêle-mêle, une nouvelle API de notifications push, des sections Nouveautés et Tendances pour les applications, des sous-catégories, de l'auto-complétion pendant une recherche, etc.

Le détail des annonces est disponible par ici.